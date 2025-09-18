Скидки
Российские онлайн-кинотеатры стали выпускать меньше оригинальных проектов

Российские онлайн-кинотеатры стали выпускать меньше оригинальных проектов
Газета «Коммерсантъ» ознакомилась с исследованием J’son & Partners Consulting, посвящённым контентным стратегиям онлайн-кинотеатров в России за первое полугодие 2025 года. Как выяснилось, российские стриминги в первом полугодии выпустили 96 оригинальных проектов, что на 14% ниже показателей прошлого года.

Вдобавок к прочему почти на 30% сократилось количество проектов, созданных с помощью господдержки. Участники рынка отказываются от запуска новых релизов и наращивают инвестиции в производство.

При этом сильнее всего за период выросло предложение со стороны Okko (на 81% год к году), в то время как другие участники рынка («Иви», Premier, START, Wink) предпочли снизить число новых релизов.

В Premier отметили, что сейчас онлайн-кинотеатры будут мериться не количеством ориджиналов, а качеством, количеством аудитории и вовлечённостью. В «Кинопоиске», к примеру, отметили, что тренд на сокращение количества оригинальных проектов сохранится и во второй половине года.

