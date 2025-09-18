Скидки
В России официально вышла «Долгая прогулка» по Стивену Кингу

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начались официальные показы фильма «Долгая прогулка» по Стивену Кингу. Картину уже показывают в городах страны.

Зарубежная премьера ленты состоялась ещё 12 сентября, а до России фильм добрался спустя неделю.

События разворачиваются в Америке недалёкого будущего. Каждый год людям приходится участвовать в так называемой «Долгой прогулке» — игре на выживание. Сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, и сражаться за свою жизнь. Всех проигравших ждёт смерть, а единственный победитель получит огромный денежный приз.

Снял фильм Фрэнсис Лоуренс, известный по «Константину» и «Голодным играм». Главные роли сыграли Марк Хэмилл, Купер Хоффман, Дэвид Джонссон и другие актёры.

Трейлер фильма

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

