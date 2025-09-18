Начались съёмки второго сезона комедийного сериала «Солнце, море, два ствола»

СТС и кинокомпания Fresh Film объявили о старте съёмок продолжения сериала «Солнце, море, два ствола». Главные роли в нём исполняют Роман Постовалов и Кирилл Зайцев.

В новых сериях полицейские Гоша Адамян и Сергей Воронцов продолжают следить за порядком в Сочи, пока с проверкой из Москвы не приезжает майор Смолина. В результате героев переключают на мелкие преступления, а за сложное дело Безликих берётся дерзкая следовательница Полина.

Второй сезон снимают Армен Ананикян и Карен Захаров. В актёрском составе продолжения задействованы Алина Дулова, Алексей Маклаков, Гела Месхи, Арам Вардеванян, Левон Арутюнян и другие.