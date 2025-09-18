Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер фильма «Сектор Газа» с Никитой Кологривым — премьера в 2026 году

Вышел тизер фильма «Сектор Газа» с Никитой Кологривым — премьера в 2026 году
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Premier представил первый тизер фильма «Сектор Газа». Премьера фильма про знаменитую рок-группу состоится в 2026 году, точная дата станет известна ближе к релизу.

Видео доступно во VK-группе VK Live. Права на видео принадлежат Premier.

Будущая картина расскажет о Юрии Хое, основателе музыкальной группы. Лента охватит основные события жизни музыканта: от начала карьеры в Воронеже до большой популярности в 1990-х.

Главную роль в ленте сыграл Никита Кологривый («Слово пацана: Кровь на асфальте»). Режиссёром стал Владимир Щегольков («Цербер»), сценарий написал Дмитрий Лемешев («Король и Шут»).

Материалы по теме
Люку Бессону пора на пенсию: его новый фильм — катастрофа
Люку Бессону пора на пенсию: его новый фильм — катастрофа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android