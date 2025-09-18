Вышел тизер фильма «Сектор Газа» с Никитой Кологривым — премьера в 2026 году

Онлайн-кинотеатр Premier представил первый тизер фильма «Сектор Газа». Премьера фильма про знаменитую рок-группу состоится в 2026 году, точная дата станет известна ближе к релизу.

Видео доступно во VK-группе VK Live. Права на видео принадлежат Premier.

Будущая картина расскажет о Юрии Хое, основателе музыкальной группы. Лента охватит основные события жизни музыканта: от начала карьеры в Воронеже до большой популярности в 1990-х.

Главную роль в ленте сыграл Никита Кологривый («Слово пацана: Кровь на асфальте»). Режиссёром стал Владимир Щегольков («Цербер»), сценарий написал Дмитрий Лемешев («Король и Шут»).