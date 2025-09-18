Скидки
Все новости
«Он феноменально похож»: Андрей Кончаловский — о Евгении Ткачуке в образе Ленина

Владимира Ленина в «Хрониках русской революции» сыграл Евгений Ткачук. Режиссёр многосерийного фильма Андрей Кончаловский рассказал, что актёр поразил его в образе лидера большевиков.

По словам постановщика, Ткачук в гриме оказался феноменально похож на Ленина и здорово смог передать его энергию в образе.

Уже не помню, как возник Ткачук, по-моему, мы сказали: «Приезжайте, хотим сделать грим». И Женя приехал, сделали грим, и я просто обалдел. Он феноменально, особенно в три четверти и в профиль, физически был похож на Ленина. И это было очень-очень важно, потому что я-то знаю, как он выглядел.

События «Хроник русской революции» разворачиваются в период с 1905 по 1924 год, когда в России произошли несколько революций. Главные роли, помимо Ткачука, сыграли Юра Борисов, Никита Ефремов и Юлия Высоцкая.

Проект выйдет в октябре на START и на телеканале «Россия».

