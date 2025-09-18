В кинотеатрах России вышел боевик «Альтер» с Томом Фелтоном

18 сентября в России состоялась официальная премьера фильма «Альтер». Фантастический боевик с Томом Фелтоном уже можно посмотреть в кинотеатрах страны с русским дубляжом.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Лента рассказывает историю гениального изобретателя Леона, который живёт в далёком будущем и страдает от инвалидности. Однажды герой создаёт специальный экзоскелет, чтобы защищать слабых. Ему предстоит бросить вызов тем, кто отнял у него всё, а также выжить в мире мрачного будущего.

Главную роль исполнил Том Фелтон — Драко Малфой из «Гарри Поттера». В ленте также снялись Игорь Жижкин («Мажор»), Ричард Брейк («Мюнхен») и Елизавета Бугулова («Отчим»). Режиссёром выступил Тимо Вуоренсола — автор фантастического фильма «Железное небо».