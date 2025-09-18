Игра Split Fiction получила награду «Выдающийся шведский дизайн» от принца Швеции

В середине сентября кооперативная игра Split Fiction получила награду «Выдающийся шведский дизайн» за вклад в культуру страны. Об этом сообщил Юсуф Фарес, учредитель студии Hazelight и главный геймдизайнер проекта.

Разработчик также опубликовал фотографию c церемонии с принцем Швеции — Карлом Филиппом. Фарес отметил, что Split Fiction стала первой игрой, получившей столь престижную награду. Обычно её получают другие сферы: от моды до архитектуры.

Принц Швеции, его величество Карл Филипп, только что наградил Split Fiction престижной премией «Выдающийся шведский дизайн». Мы благодарны за то, что сделали первую видеоигру, которая получила эту награду!

Фото: Соцсети Юсефа Фареса

Split Fiction — кооперативная игра от создателей It Takes Two и A Way Out. Проект рассказывает историю начинающих писательниц Мио и Зои, которые вместе попадают в собственные истории — фантастические и фэнтезийные. Проект вышел 6 марта на ПК, PS5 и Xbox Series, получив высочайшие оценки от геймеров и критиков.