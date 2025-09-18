Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

iPhone 16 Pro Max рекордно подешевел в России

iPhone 16 Pro Max рекордно подешевел в России
Комментарии

По данным издания Hi-Tech Mail, на фоне скорого выхода iPhone 17 цены на iPhone 16 Pro Max в России упали до рекордного значения. Так обычно происходит с прошлыми моделями на фоне скорого старта продаж новых.

Так, новый iPhone 16 Pro Max в России можно приобрести в среднем за 100 тысяч рублей. На некоторых маркетплейсах цена может быть ниже, однако в этом случае стоит обратить внимание на пошлину, которая возникает из-за заграничного ввоза устройств.

На старте продаж смартфона в России в 2024 году он стоил от 197 тысяч рублей. С того момента его стоимость упала почти на 100 тысяч рублей.

Старт продаж iPhone 17 намечен на 19 сентября.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android