iPhone 16 Pro Max рекордно подешевел в России
По данным издания Hi-Tech Mail, на фоне скорого выхода iPhone 17 цены на iPhone 16 Pro Max в России упали до рекордного значения. Так обычно происходит с прошлыми моделями на фоне скорого старта продаж новых.
Так, новый iPhone 16 Pro Max в России можно приобрести в среднем за 100 тысяч рублей. На некоторых маркетплейсах цена может быть ниже, однако в этом случае стоит обратить внимание на пошлину, которая возникает из-за заграничного ввоза устройств.
На старте продаж смартфона в России в 2024 году он стоил от 197 тысяч рублей. С того момента его стоимость упала почти на 100 тысяч рублей.
Старт продаж iPhone 17 намечен на 19 сентября.
