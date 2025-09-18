Скидки
Steam закроет поддержку 32-разрядных Windows 10 уже с 1 января
Компания Valve заявила, что Steam перестанет поддерживать 32-разрядную версию Windows 10. Платформа откажется от обновлений на операционную систему с 1 января 2026 года.

Так, клиент Steam продолжит работать на 32-разрядной версии, однако на неё перестанут выходить обновления. Компания назвала причину такого решения — выпускать апдейты для платформы стало невозможно на устаревшей системе. Кроме того, Steam перестанет поддерживать обновления, связанные с безопасностью.

Компания также предоставила данные о востребованности 32-разрядной версии Windows 10. Согласно информации, только 0,01% компьютеров работают на данной вариации операционной системы. Пользователям посоветовали обновить ОС на актуальную версию как можно быстрее.

Кто ещё перестанет выпускать обновления на Windows 10
NVIDIA прекратит выпуск драйверов для видеокарт на WIndows 10 в октябре 2026 года
