Киану Ривз тайно женился — СМИ
По данным издания Radar Online, которое ссылается на друзей Киану Ривза и его возлюбленной Александры Гранта, пара провела тайную церемонию бракосочетания.
Отмечается, что 61-летняя звезда «Матрицы» и «Киану Ривза» и 52-летняя Грант тайно поженились во время поездки в Европу в начале лета. Свадьба была скромной, на ней не было никого, кроме пары.
Киану Ривз и Александра Грант познакомились в 2009 году, а в романтических отношениях признались публично только в 2019 году. С тех пор они находились в отношениях и этим летом поженились. Более того, у Ривза и Грант есть несколько совместных проектов в сфере кино и искусства.
