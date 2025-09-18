Скидки
Подслушано в Рыбинске, 2-й сезон: дата выхода, когда выйдет, тизер, трейлер

Вышел тизер второго сезона «Подслушано в Рыбинске» — премьера в 2026 году
Онлайн-кинотеатры Start и Premier представили тизер-сцену из второго сезона сериала «Подслушано в Рыбинске». Продолжение популярного шоу выйдет в 2026 году, точная дата выхода станет известна позже.

Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

«Подслушано в Рыбинске» рассказывает о журналисте небольшой провинциальной газеты Юре, который всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь, — к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Вскоре ситуация осложняется тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.

Первый сезон шоу поставил рекорд онлайн-кинотеатра Premier, став самым популярным проектом сервиса по количеству зрителей. Главные роли в сериале сыграли Рузиль Минекаев, Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Михаил Кремер, Варвара Володина и Юлия Хлынина.

