«Нелепое зрелище»: критики разнесли спортивный хоррор «Тот самый»

19 сентября состоится премьера фильма «Тот самый» — спортивного хоррора от Джастина Типпинга, автора сериала «Чёрный понедельник». Критики уже посмотрели картину и холодно приняли её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 35% свежести.

Обозреватели похвалили актёрский состав, особенно Марлона Уайанса — они называют его работу выдающейся. На этом, по мнению критиков, плюсы ленты заканчиваются. Фильм ругают за отсутствие по-настоящему страшных эпизодов, но при этом наличие несмешных комедийных сцен. Общее впечатление портит и банальный финал, который предсказуем с самого начала.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Тот самый»:

Несмотря на все недостатки, фильм стоит посмотреть из-за игры Марлона Уайанса.

Марлон Уайанс и Джулия Фокс делают всё, что могут, но этот фильм — просто упущенная возможность. Вместо осмысленного комментария о спорте и знаменитостях, мы получаем эгоистичный и нелепый фильм, с излишне банальным финалом.

«Тот самый» не справляется как комедия и тем более как фильм ужасов, редко пытаясь нагнетать напряжение или создавать запоминающиеся пугающие моменты.

Фильм местами напоминает высокобюджетную студенческую работу: он стремится поразить нас своей техникой. И ему это удаётся, по крайней мере, до тех пор, пока мы не понимаем, что больше ничего особенного не происходит.

Сложно искренне рекомендовать фильм «Тот самый». Футбольные фанаты и любители ужасов, безусловно, найдут здесь много интересного, но сценарий оставляет желать лучшего: интересные темы спортивной славы и самопожертвования поднимаются без глубокого погружения в них.

Сюжет расскажет о молодом игроке в американский футбол, который в погоне за славой и успехом доводит себя до предела и теряет связь с реальностью. Ситуацию ухудшает его кумир, который начинает манипулировать главным героем.