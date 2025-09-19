Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

EA Sports FC 26 вышла в раннем доступе на ПК и консолях

EA Sports FC 26 вышла в раннем доступе на ПК и консолях
Комментарии

19 сентября состоялся расширенный релиз футбольного симулятора EA Sports FC 26. Новая часть спортивной серии от Electronic Arts уже доступна всем обладателям издания Ultimate и подписчикам сервиса EA Play на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo.

Помимо раннего доступа, владельцы максимального издания игры также получили набор с динамическим Героем в Ultimate Team, 4600 FC Points, ячейку развития игрока и другие бонусы. Пользователям уже доступна полная версия игры со всем контентом.

Полноценный релиз EA Sports FC 26 состоится через неделю — 26 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а также на Nintendo Switch. В игре будет русский язык, а вот российские комментаторы, кажется, из новинки пропадут.

Материалы по теме
Абсолютно все подробности EA Sports FC 26 — LIVE
Live
Абсолютно все подробности EA Sports FC 26 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android