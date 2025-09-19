EA Sports FC 26 вышла в раннем доступе на ПК и консолях

19 сентября состоялся расширенный релиз футбольного симулятора EA Sports FC 26. Новая часть спортивной серии от Electronic Arts уже доступна всем обладателям издания Ultimate и подписчикам сервиса EA Play на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo.

Помимо раннего доступа, владельцы максимального издания игры также получили набор с динамическим Героем в Ultimate Team, 4600 FC Points, ячейку развития игрока и другие бонусы. Пользователям уже доступна полная версия игры со всем контентом.

Полноценный релиз EA Sports FC 26 состоится через неделю — 26 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а также на Nintendo Switch. В игре будет русский язык, а вот российские комментаторы, кажется, из новинки пропадут.