Вышел трейлер взрослого мультсериала «Принц Галактики»
«Кинопоиск» опубликовал дебютный трейлер взрослого мультсериала «Принц Галактики», который создал в том числе Алексей Лебедев, создатель «Пети и Волка» и один из авторов «Смешариков» и «Атомного леса».

В центре сюжета семья Пардоновых, у которых по жизни ничего не складывается. Неожиданно им в наследство достаётся целая планета под названием Гэпос, но и тут не повезло — на планете поднимается бунт. Семейство вместе с теми, кто его поддерживает, должны взять всё под свой контроль и решить собственные проблемы.

Первые две серии мультсериала покажут на фестивале «Новый сезон», а затем шоу выйдет на «Кинопоиске».

Комментарии
