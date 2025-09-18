Скидки
Первый тизер комедии «Человек, который смеётся» с Евгением Цыгановым — выход 5 февраля

Аудио-версия:
Комментарии

Компания «НМГ Кинопрокат» представила первый тизер фильма «Человек, который смеётся». Премьера комедии состоится 5 февраля 2026 года.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат НМГ Кинопрокат.

Сюжет ленты повествует о популярном актёре и звезде боевиков по имени Дмитрий. Его любят за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды богатый бизнесмен Сергей из Сибири предлагает ему сняться в криминальной драме про 90-е. Герой соглашается, но на съёмках его сильно ранят. После операции он замечает, что теперь не может перестать улыбаться. Теперь ему предстоит завершить работу над фильмом, не разочаровав Сергея.

Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов («Брестская крепость»), Сергей Гармаш («Кракен») и Степан Девонин («Батя 2. Дед»). Режиссёром выступил Владимир Котт — автор сериалов «Заступники» и «Короли игры».

Комментарии
