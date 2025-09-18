Организаторы BLAST Slam 4 по Dota 2 объяснили правила допуска команд из Европы

Организаторы BLAST Slam 4 опубликовали обращение к игрокам и клубам, уточнив условия участия в европейской квалификации к турниру. В заявлении отмечается, что к отбору допускаются как профессиональные коллективы, так и миксы из пяти игроков, если они соответствуют правилам региона.

Однако при выходе в основную часть BLAST Slam команда должна будет иметь юридическое представительство, через которое можно заключить контракт и выплатить призовые. Организаторы уточнили два возможных варианта: либо клуб, зарегистрированный в юрисдикции, где нет ограничений на международные переводы, либо капитан/представитель состава с аналогичными возможностями.

Команды и игроки из всех стран квалификационного региона могут подать заявку. При выходе в основную стадию BLAST Slam коллектив обязан иметь организацию или представителя, с которыми BLAST сможет заключить контракт и произвести выплаты в юрисдикции без ограничений.

Ранее менеджер Nemiga Эдуард ZverHDD Ашуркевич сообщил, что в квалификации не участвуют российские клубы и полностью российские составы. По его словам, это связано с возможными проблемами при выдаче виз и выплате призовых. При этом отдельные игроки из РФ смогут выступать за иностранные команды.

BLAST Slam 4 пройдёт с 14 октября по 9 ноября. Призовой фонд турнира составит $ 1 млн.