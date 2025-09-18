NVIDIA вложила $ 5 млрд в Intel для создания мощных процессоров

Компания NVIDIA объявила о сотрудничестве с Intel. Они займутся совместной разработкой чипов для персональных компьютеров.

NVIDIA собирается инвестировать в Intel $ 5 млрд, а именно по $ 23,28 за акцию. Новые чипы обеих компаний будут создаваться на архитектуре x86 и включать в себя платформу RTX. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что сотрудничество свяжет успехи компании в разработке искусственного интеллекта с процессорами Intel.

Это историческое сотрудничество тесно связывает искусственный интеллект и ускоренные вычислительные стеки NVIDIA с процессорами Intel и обширной экосистемой x86 — слиянием двух платформ мирового класса. Вместе мы расширим наши экосистемы и заложим основу для следующей эры вычислений.

В Intel сообщили, что их ведущие платформы дополнят лидерство NVIDIA в области искусственного интеллекта. Компании собираются объединить свои архитектуры с помощью системы связи NVLink, которую используют в дата-центрах.