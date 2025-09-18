Скидки
Вышел трейлер сериала «Последний рубеж» от Apple — старт 10 октября

Компания Apple представила трейлер сериала The Last Frontier («Последний рубеж»). Шоу стартует на стриминговом сервисе Apple TV+ 10 октября. Всего в первый сезон войдёт 10 серий.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Главным героем сериала выступает Фрэнк Ремник — маршал США, работающий в малозаселённом регионе Аляски. Внезапно на его глазах разбивается самолёт, в котором находились опасные преступники. Фрэнку предстоит поймать их и снова посадить за решётку.

В шоу сыграли Джейсон Кларк («Дьявол всегда здесь»), Хейли Беннетт («Великий уравнитель») и Симона Кэссел («Фрост против Никсона»). Шоураннером «Последнего рубежа» выступил Джон Бокенкамп — один из авторов знаменитого сериала «Чёрный список».

