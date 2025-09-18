Документальный фильм «История Postal — Безумное наследие» выйдет в России

Студия Goonswarm Games объявила о начале работы над официальной русской озвучкой фильма «История Postal — Безумное наследие». Дата выхода документальной картины с дубляжом пока неизвестна.

Фото: Goonswarm Games/PlayTest Network

Лента рассказывает о создании культовой серии Postal. В фильме представлены интервью с авторами игры, архивные кадры, а также история разработки и реакция игроков. Создатели перевода отметили, что считают картину достойной русского перевода, ведь в документальной ленте уделено внимание роли фанатов из России.

Мы уверены, что этот фильм заслуживает большего внимания в русскоязычном сообществе, так как в нём есть отдельная глава о российских фанатах и отечественной разработке.

Фильм «История Postal — Безумное наследие» был снят командой энтузиастов и выпущен в 2024 году студией PlayTest Network. Картину высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDB она получила оценку 8,7 балла из 10.