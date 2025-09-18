Скидки
«Сорвиголову» продлили на третий сезон ещё до выхода второго

«Сорвиголову» продлили на третий сезон ещё до выхода второго
Disney объявила о продлении «Сорвиголовы: Рождённый заново» на третий сезон — его съёмки начнут примерно в одно время с выходом второго сезона в 2026 году. Премьера, учитывая график съёмок, ожидается уже в 2027 году, таким образом, шоу будет выходить ежегодно.

Ранее ходило много слухов и предположений, что второй сезон станет заключительным для сериала: актёры частенько говорили противоречиво о дальнейшей судьбе шоу. Однако в итоге Disney решила пойти дальше — Сорвиголову в компании считают важным героем для киновселенной Marvel.

«Сорвиголова: Рождённый заново» изначально был рассчитан на 16 эпизодов в рамках одного сезона, но посреди съёмок Marvel уволила изначальных авторов и начала переделывать шоу под надзором телевизионных авторов прошлых шоу для Netflix. Было решено разделить запланированный первый сезон на два — в итоге сейчас мы видели только половину истории.

