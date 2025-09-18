Вышел большой трейлер «Иллюзии обмана 3» — премьера в России 13 ноября

Компания Lionsgate представила большой трейлер фильма «Иллюзия обмана 3». Официальная премьера ленты в России состоится 13 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Картина продолжит историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

Главных героев вновь сыграли Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).