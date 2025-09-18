Скидки
Фильм Анемон, Дэниел Дэй Льюис: (2025): дата выхода, где смотреть

Вышел трейлер драмы «Анемон» с Дэниэлом Дэй-Льюисом — премьера 3 октября
Компания Focus Features представила новый трейлер фильма Anemone («Анемон»). Премьера драматической картины состоится 3 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

Сюжет ленты разворачивается в Северной Англии. Главные герои — два брата, которые начинают жить в лесном доме. Они пытаются наладить отношения после разрушительных событий, которые произошли десятилетия назад.

Главную роль в фильме исполнил Дэниэл Дэй-Льюис — знаменитый актёр, который ушёл из киноиндустрии в 2017 году. Он вернулся в «Анемоне», срежиссированном его сыном Ронаном Дэй-Льюисом. Роль второго брата исполнил звезда «Властелина колец» Шон Бин.

Дэниэл Дэй-Льюис рассказал почему вернулся в кино
«Здорово сделать что-то вместе»: актёр Дэниэл Дэй-Льюис вернулся в кино ради сына
