Вышел трейлер драмы «Анемон» с Дэниэлом Дэй-Льюисом — премьера 3 октября

Компания Focus Features представила новый трейлер фильма Anemone («Анемон»). Премьера драматической картины состоится 3 октября.

Сюжет ленты разворачивается в Северной Англии. Главные герои — два брата, которые начинают жить в лесном доме. Они пытаются наладить отношения после разрушительных событий, которые произошли десятилетия назад.

Главную роль в фильме исполнил Дэниэл Дэй-Льюис — знаменитый актёр, который ушёл из киноиндустрии в 2017 году. Он вернулся в «Анемоне», срежиссированном его сыном Ронаном Дэй-Льюисом. Роль второго брата исполнил звезда «Властелина колец» Шон Бин.