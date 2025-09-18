Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сильвестр Сталлоне хотел снять приквел «Рэмбо» со своим дипфейком

Сильвестр Сталлоне хотел снять приквел «Рэмбо» со своим дипфейком
Аудио-версия:
Комментарии

На подкасте Bingeworthy канала The Playlist гостем стал знаменитый актёр Сильвестр Сталлоне. Он рассказал о приквеле культовой серии фильмов «Рэмбо».

По словам артиста, несколько лет назад он предлагал снять фильм с использованием искусственного интеллекта, чтобы омолодить самого себя. Однако авторы от идеи с дипфейком решили отказаться, назвав Сталлоне «сумасшедшим».

Все считали меня сумасшедшим, но я предлагал снять «Рэмбо» с использованием ИИ. В наше время искусственный интеллект достаточно продвинут, чтобы герой мог пройти через Сайгон, а зрители — увидеть его в 18-летнем возрасте. Мы бы фактически использовали тот же образ.

Актёр также рассказал, что считает роль Джона Рэмбо практически невыполнимой задачей для любого. Всё потому, что оригинальный образ стал слишком культовым.

О производстве приквела знаменитой серии стало известно в мае. Картина получила название «Джон Рэмбо», и у неё уже есть сценарий. Главную роль сыграет Ноа Сентинео («Под огнём»), а режиссёром выступит Ялмари Хеландер («Бессмертный»).

О другом проекте про культового героя Сильвестра Сталлоне
Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки» сыграет Энтони Ипполито
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android