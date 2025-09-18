Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Школьный автобус, Мэттью Макконахи: (2025): дата выхода, где смотреть

Большой трейлер фильма «Школьный автобус» с Мэттью Макконахи — выход 3 октября
Комментарии

Компания Apple представила большой трейлер фильма «Школьный автобус». Премьера триллера состоится 3 октября на стриминговом сервисе Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Лента основана на книги Лиззи Джонсон. Сюжет картины повествует о водителе автобуса и учительнице, которые вместе с учениками оказались в эпицентре лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году.

Главные роли сыграли Мэттью Макконахи («Настоящий детектив»), Америка Феррера («Хорошая жена») и Юл Васкес («Гангстер»). Режиссёром фильма выступил Пол Гринграсс — автор фильмов «Превосходство Борна» и «Капитан Филлипс».

Что посмотреть в кино прямо сейчас
Первая работа Стивена Кинга: вышла экранизация «Долгой прогулки» от автора «Голодных игр»
Первая работа Стивена Кинга: вышла экранизация «Долгой прогулки» от автора «Голодных игр»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android