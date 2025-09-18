Вышла Dying Light: The Beast — зомби-экшен доступен с русской озвучкой

18 сентября состоялся релиз видеоигры Dying Light: The Beast — новой части знаменитой серии про зомби. Проект доступен для покупки на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра получила русскую озвучку, однако в России её можно приобрести только для аккаунтов других регионов.

Игрокам предстоит взять на себя роль Кайла Крейна — главного героя первой части серии. Теперь она наполовину человек, наполовину мутант. Для пользователей доступны новые звериные способности, с помощью которых нужно противостоять не только зомби, но и другим врагам.

Изначально The Beast должна была стать дополнением для Dying Light 2, однако впоследствии аддон перерос в полноценную игру. Проект тепло приняли критики: на агрегаторе Metacritic он получил оценку 78 баллов из 100. Обозреватели хвалят сюжет и атмосферу, но при этом ругают устаревшую боевую систему.