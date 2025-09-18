Скидки
Saksa покинул состав Tundra Esports по Dota 2

Киберспортивная организация Tundra Esports объявила об уходе Мартина Saksa Саздова из состава по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Саздов выступал за команду с сентября 2024 года. По слухам, место игрока в коллективе займёт Эрик tOfu Энгел.

Состав Tundra Esports по Dota 2 на данный момент:

  • Ремко Crystallis Аретс;
  • Божидар bzm Богданов;
  • Нета 33 Шапира;
  • Мэтью Whitemon Филмон.

Что касается будущего Саздова, то ни клуб, ни сам игрок информацию не раскрывают. Инсайдеры утверждали, что киберспортсмен возьмёт паузу в карьере.

Tundra Esports завершила The International 2025 на 7-8-й строчке. В первом раунде нижней сетки команда уступила HEROIC со счётом 0:2. Призовой фонд коллектива составил $ 108 тыс.

Ранее карьеру киберспортсмена завершил Квин Quinn Каллахан.

