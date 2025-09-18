Saksa покинул состав Tundra Esports по Dota 2

Киберспортивная организация Tundra Esports объявила об уходе Мартина Saksa Саздова из состава по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.
Саздов выступал за команду с сентября 2024 года. По слухам, место игрока в коллективе займёт Эрик tOfu Энгел.
Состав Tundra Esports по Dota 2 на данный момент:
- Ремко Crystallis Аретс;
- Божидар bzm Богданов;
- Нета 33 Шапира;
- Мэтью Whitemon Филмон.
Что касается будущего Саздова, то ни клуб, ни сам игрок информацию не раскрывают. Инсайдеры утверждали, что киберспортсмен возьмёт паузу в карьере.
Tundra Esports завершила The International 2025 на 7-8-й строчке. В первом раунде нижней сетки команда уступила HEROIC со счётом 0:2. Призовой фонд коллектива составил $ 108 тыс.
Ранее карьеру киберспортсмена завершил Квин Quinn Каллахан.