Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Heretics и Fnatic с россиянином Chronicle прошли в плей-офф VALORANT Champions 2025

Team Heretics и Fnatic с россиянином Chronicle прошли в плей-офф VALORANT Champions 2025
Аудио-версия:
Комментарии

18 сентября прошли матчи за выход в плей-офф VALORANT Champions 2025.

В 16:00 мск начался матч между Team Heretics и T1. Уверенную победу одержала команда Ричарда Boo Лукасевичуса со счётом 2:0 (13:10 на Lotus, 13:11 на Sunset).

Далее серию сыграли Fnatic и MIBR. Несмотря на трудности на первой карте, победу одержала команда Тимофея Chronicle Хромова. Матч завершился со счётом 2:1 (5:13 на Bind, 13:7 на Abyss, 13:10 на Haven).

Сразу после матча российский игрок поделился впечатлениями от игры.

Рад обеспечить своей команде выход в плей-офф в последний момент после неудачного матча с моей стороны, извините за это. Теперь небольшой отдых и подготовка к плей-офф.

У T1 и MIBR остаётся последний шанс пройти в плей-офф чемпионата. Завтра, 19 сентября, пройдут матчи на вылет:

  • Team Liquid vs EDward Gaming (в 16:00 мск);
  • XLG Esports vs Sentinels (в 19:00 мск).

VALORANT Champions 2025 проходит с 12 сентября по 5 октября в Париже, а его призовой фонд составляет $ 2,25 млн.

Материалы по теме
Россиянин something вышел в плей-офф чемпионата мира по Valorant
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android