Team Heretics и Fnatic с россиянином Chronicle прошли в плей-офф VALORANT Champions 2025

18 сентября прошли матчи за выход в плей-офф VALORANT Champions 2025.

В 16:00 мск начался матч между Team Heretics и T1. Уверенную победу одержала команда Ричарда Boo Лукасевичуса со счётом 2:0 (13:10 на Lotus, 13:11 на Sunset).

Далее серию сыграли Fnatic и MIBR. Несмотря на трудности на первой карте, победу одержала команда Тимофея Chronicle Хромова. Матч завершился со счётом 2:1 (5:13 на Bind, 13:7 на Abyss, 13:10 на Haven).

Сразу после матча российский игрок поделился впечатлениями от игры.

Рад обеспечить своей команде выход в плей-офф в последний момент после неудачного матча с моей стороны, извините за это. Теперь небольшой отдых и подготовка к плей-офф.

У T1 и MIBR остаётся последний шанс пройти в плей-офф чемпионата. Завтра, 19 сентября, пройдут матчи на вылет:

Team Liquid vs EDward Gaming (в 16:00 мск);

XLG Esports vs Sentinels (в 19:00 мск).

VALORANT Champions 2025 проходит с 12 сентября по 5 октября в Париже, а его призовой фонд составляет $ 2,25 млн.