Мартин Скорсезе снимет новый фильм с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс

По данным издания The Hollywood Reporter, новым фильмом Мартина Скорсезе станет картина What Happens at Night. На главные роли заявлены Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

Фильм будет экранизацией мистического романа «Что происходит ночью», в котором рассказывается о супружеской паре, отправляющейся в Европу, чтобы усыновить ребёнка, и останавливается в старинном загадочном отеле.

Apple Original Films ведёт переговоры о финансировании и производстве фильма со студией Studiocanal. Съёмки планируется начать в январе 2026 года. Кто ещё сыграет в ленте, не сообщается.

Проект станет седьмым сотрудничеством Скорсезе и Ди Каприо, ранее работавших вместе в том числе над «Волком с Уолл-стрит» и «Убийцами цветочной луны».

