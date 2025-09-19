Скидки
Marvel хотела снять спин-офф «Что, если...?» про Чёрную пантеру до смерти Чедвика Боузмана

Marvel хотела снять спин-офф «Что, если...?» про Чёрную пантеру до смерти Чедвика Боузмана
Аудио-версия:
Marvel Studios была впечатлена образом Звёздного лорда, которым стал Т'Чалла в мультсериале «Что, если...?», поэтому про героя планировали сделать отдельный спин-офф в рамках основного проекта.

В итоге после смерти Чедвика Боузмана от этих планов отказались, поскольку не хотели искать на озвучку героя другого актёра. Это же повлияло и на мультсериал «Зомби Marvel», в котором происходящее будет озвучивать Питер Паркер, а не Т'Чалла.

Появление Т'Чаллы в «Зомби Marvel» было для создателей способом «находиться рядом с Чедвиком в каком-то странном смысле».

Если бы у нас был Чедвик, у него был бы собственный спин-офф о Звёздном лорде Т’Чалле задолго до того, как мы сделали проект с зомби. Но возможность вернуться к его персонажу и посмотреть, как это работает, была ещё одним способом каким-то странным образом находиться с ним. Понимаете, о чём я? Это всё ещё Чёрная пантера с Чедвиком, и это круто.

«Зомби Marvel», кстати, выйдет 24 сентября на Disney+.

