Из «Телеграма» в 2025 году удалили более 210 тыс. материалов с противоправным контентом

Глава Роскомнадзора Андрей Липов в интервью газете «Известия» рассказал, что из «Телеграма» удалено более 210 тыс. материалов с противоправным контентом в 2025 году. Однако почти 156 тыс. такого контента до сих пор доступно.

По словам Липова, несмотря на то, что противоправный контент активно удаляется с зарубежных цифровых платформ, но при этом его там всё равно очень много.

Ситуация с удалением противозаконного контента с зарубежных цифровых платформ, как уже говорили выше, остаётся сложной. Мы видим, что значительная часть опасной информации продолжает оставаться на них доступной.

Также Андрей Липов заявил, что эффект от ограничений звонков в WhatsApp и «Телеграме» проявился сразу. Таким образом удалось избирательно ограничить тот функционал, которым в основном пользуются мошенники, ведь для них голосовой контакт с жертвой принципиально важен.