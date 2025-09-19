«Фанаты игр не будут расстроены»: Зак Креггер — о своём фильме по Resident Evil
Режиссёр Зак Креггер в очередной раз высказался о своём фильме по игровой франшизе Resident Evil. В этот раз он успокоил фанатов игр, чтобы они не переживали за качество картины.
По словам Креггера, история ленты будет полностью оригинальной, но её действие развернётся во франшизе.
Я не думаю, что фанаты игр будут расстроены.
Премьера новой экранизации Resident Evil состоится в сентябре 2026 года. Ранее стало известно, что сюжет ленты сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, постепенно погружаясь в настоящий ад. Постановщик ленты Зак Креггер заявил, что фильм не будет брать за основу историю из игр.
