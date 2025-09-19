Скидки
«Это невероятно»: Колин Фаррелл — о сценарии «Бэтмена» Мэтта Ривза

«Это невероятно»: Колин Фаррелл — о сценарии «Бэтмена» Мэтта Ривза
Актёр Колин Фаррелл, сыгравший Пингвина в «Бэтмене», рассказал о сценарии «Бэтмена 2». По словам Колина, сюжет, который придумал Мэтт Ривз для сиквела, невероятный и потрясающий.

Сам Фаррелл вернётся к роли Пингвина, но его появление в фильме будет небольшим.

Это очень хорошо. Боже, Мэтт Ривз — он сделал слишком хорошо. Это правда так. Это невероятно.

Премьера фильма должна состояться 1 октября 2027 года. Сам Ривз сообщал, что события сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Саму картину дважды откладывали из-за того, что авторы не могли дописать готовую историю.

