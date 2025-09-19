Скидки
В новой God of War Кратос будет орудовать клинком из Древнего Египта — инсайдер

В новой God of War Кратос будет орудовать клинком из Древнего Египта — инсайдер
Известный инсайдер Том Хендерсон в свежем подкасте Insider Gaming рассказал, что у Кратоса в новой части God of War будет новое оружие. Речь про хопеш — полукруглый клинок из Древнего Египита.

В этих словах пользователи увидели намёк на то, что новая часть серии развернётся именно в Египте — об этом уже неоднократно упоминалась в различных утечках и чаще всего — в «хотелках» фанатов.

Sony Santa Monica не говорит, о чём будет новая God of War, но слова Хендерсона отлично намекают на это, поскольку вряд ли Кратос использовал бы хопеш вместо своего привычного топора Левиафана, если бы это было не в Египте.

