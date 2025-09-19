Раскрыт исполнитель главной роли в фильме «Астрал 6»
По данным издания Deadline, главную роль в «Астрале 6» сыграет актёр Брэндон Переа, известный в том числе по фильму «Нет».
Переа присоединяется к Амели Ив, Лин Шей, Мизи Ричардсон-Селлерс, Сэму Спруэллу и Айленд Остин, о которых было объявлено ранее. «Астрал 6» снимается в Австралии под руководством Джейкоба Чейза, который написал сценарий в соавторстве с Дэвидом Лесли Джонсоном. Дата выхода — 21 августа 2026 года.
Продюсерами сиквела выступили Джейсон Блум, Орен Пели, Джеймс Ван и Ли Уоннелл. Франшиза «Астрал» собрала $ 740 млн по всему миру благодаря пяти фильмам.
Премьера фильма состоится 21 августа 2026 года.
