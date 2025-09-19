Вышел сериал «Бункер для богачей» от создателей «Бумажного дома»

Сегодня на Netflix вышел сериал «Бункер для богачей», создателями которого выступили авторы культового испанского шоу «Бумажный дом», Алекс Пина и Эстер Мартинес Лобато.

Это история о группе миллиардеров, которые ждут начала ядерной войны и укрываются в специальном бункере, созданном для них. Пока проблемы внешнего мира их не особо интересуют, они начинают враждовать между собой, но под землёй им вряд ли помогут их миллиарды.

Все восемь эпизодов доступны на Netflix, но в России сервис не работает.

Трейлер «Бункера для богачей»

