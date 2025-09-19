«Трёхмесячный перерыв — тяжёлое испытание»: Magisk — о паузе в карьере CS 2

Рифлер Astralis Эмиль Magisk Рейф в интервью eScoreNews рассказал о трудностях возвращения на сцену после ухода из Team Falcons и трёхмесячного простоя. Игрок отметил, что пауза помогла восстановить силы, но далась непросто:

Как и все: немного отдыхал, проводил время с друзьями, семьёй и девушкой. Я находился дома больше, чем обычно, и наслаждался жизнью. Также пытался держать себя в тонусе, но играть на DM или FACEIT — это не то же самое, что командные тренировки… Конечно, я чувствую, что трёхмесячный перерыв — это тяжёлое испытание, когда приходится снова входить в ритм.

По словам датчанина, в какой-то момент он полностью отложил CS почти на полтора месяца, но позже вернулся к гринду, чтобы не потерять форму. Сейчас Рейф заменяет Мартина stavn Люнда в составе Astralis до конца 2025 года. Команда уже пробилась в плей-офф FISSURE Playground 2 и встретится с FURIA в четвертьфинале.