Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки сериала «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой и Давидом Манукяном

Начались съёмки сериала «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой и Давидом Манукяном
Комментарии

Кинокомпания «Киноцех» приступила к работе над сериалом «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой в главной роли. Сколько займут съёмки, не сообщается.

Фото со съёмок

Фото: «Киноцех»

Фото: «Киноцех»

Фото: «Киноцех»

Фото: «Киноцех»

«Двойная жизнь Ми» расскажет историю Милы, балансирующей между ролью обычной школьницы и сценическим образом популярной певицы Ми. Её главной проблемой становится необходимость скрывать музыкальную карьеру, чтобы защитить положение отца и избежать конфронтации с Анжелой — принципиальной оппоненткой, ведущей идеологическую борьбу с современной молодёжной культурой.

Режиссёром сериала выступает Аня Соловьева-Карпович. В шоу также снимаются Давид Манукян, София Каштанова и другие.

Дату выхода сериала пока не называют.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android