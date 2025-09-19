Начались съёмки сериала «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой и Давидом Манукяном

Кинокомпания «Киноцех» приступила к работе над сериалом «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой в главной роли. Сколько займут съёмки, не сообщается.
Фото со съёмок
Фото: «Киноцех»
«Двойная жизнь Ми» расскажет историю Милы, балансирующей между ролью обычной школьницы и сценическим образом популярной певицы Ми. Её главной проблемой становится необходимость скрывать музыкальную карьеру, чтобы защитить положение отца и избежать конфронтации с Анжелой — принципиальной оппоненткой, ведущей идеологическую борьбу с современной молодёжной культурой.
Режиссёром сериала выступает Аня Соловьева-Карпович. В шоу также снимаются Давид Манукян, София Каштанова и другие.
Дату выхода сериала пока не называют.