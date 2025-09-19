Скидки
В CS 2 вышло обновление с исправлением стрельбы и серверных лагов

В CS 2 вышло обновление с исправлением стрельбы и серверных лагов
Valve выпустила для Counter-Strike 2 небольшой патч, направленный на устранение технических проблем, возникших после крупного апдейта от 17 сентября. Полный список изменений опубликован на официальном сайте игры.

Список изменений:

  • исправлена ошибка с отдачей камеры при стрельбе, из-за которой страдал контроль спрея;
  • устранён баг в работе серверов, вызывавший частые задержки.

Напомним, в прошлый апдейт разработчики добавили коллекцию Genesis со скинами и новые звуки гранат, а также изменили систему subtick для улучшения стрельбы. Однако часть геймеров пожаловались, что стало сложнее контролировать оружие. Кроме того, в игру закрался баг с расходом оперативной памяти, связанный с главным меню.

Новая механика Genesis в CS 2
В CS 2 вышло масштабное обновление с новой коллекцией и переработкой звуков гранат
