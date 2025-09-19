Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Valve начала выдавать награды за прогнозы и фэнтези-лигу TI14 в Dota 2

Valve начала выдавать награды за прогнозы и фэнтези-лигу TI14 в Dota 2
Комментарии

Valve подвела итоги активностей в компендиуме The International 2025 по Dota 2 и запустила раздачу призов для участников. Получить награды можно в специальном разделе клиента игры.

Среди главных призов оказались подписка на Dota Plus сроком от месяца до года, жетон на получение одной из 15 аркан, сокровищницы с Immortal-предметами, а также скидка 50% или 100% на миниатюрную копию Аегиса. Всем игрокам также полагаются поощрительные награды — осколки, фразы для колеса чата, смайлики и обои, посвящённые TI14.

В рамках компендиума проходили две активности: фэнтези-лига, где пользователи собирали команду из трёх участников турнира, и конкурс прогнозов исходов матчей. Результаты этих заданий определили, какие бонусы достанутся каждому игроку.

Ты просто космос, Стас!
«Наш Стас — чемпион»: Семья Malr1ne трогательно поздравила его с победой на TI14
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android