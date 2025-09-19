Valve начала выдавать награды за прогнозы и фэнтези-лигу TI14 в Dota 2

Valve подвела итоги активностей в компендиуме The International 2025 по Dota 2 и запустила раздачу призов для участников. Получить награды можно в специальном разделе клиента игры.

Среди главных призов оказались подписка на Dota Plus сроком от месяца до года, жетон на получение одной из 15 аркан, сокровищницы с Immortal-предметами, а также скидка 50% или 100% на миниатюрную копию Аегиса. Всем игрокам также полагаются поощрительные награды — осколки, фразы для колеса чата, смайлики и обои, посвящённые TI14.

В рамках компендиума проходили две активности: фэнтези-лига, где пользователи собирали команду из трёх участников турнира, и конкурс прогнозов исходов матчей. Результаты этих заданий определили, какие бонусы достанутся каждому игроку.