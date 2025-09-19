Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Спецвыпуск о банде «Крысы» выйдет в один день с четвёртым сезоном «Ведьмака» — СМИ

Спецвыпуск о банде «Крысы» выйдет в один день с четвёртым сезоном «Ведьмака» — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Издание What's on Netflix раскрыло детали сериала «Крысы» — спин-оффу «Ведьмака» от Netflix. Изначально продюсеры шоу планировали выпустить полноценный мини-сериал, однако в конечном итоге проект стал отдельным спецэпизодом, который выйдет одновременно с четвёртым сезоном «Ведьмака» — 30 октября.

По данным журналистов, спецвыпуск получил название «Крысы. История из мира «Ведьмака». Он расскажет о создании и деятельности одноимённой банды, куда некоторое время входила Цири, одна из главных героинь всей саги.

Пока неясно, почему Netflix решил выпустить спин-офф одновременно с четвёртым сезоном «Ведьмака». Возможно, таким образом онлайн-кинотеатр планирует поднять просмотры всей франшизы после ухода Генри Кавилла и замены его на Лиама Хемсворта.

Материалы по теме
Люку Бессону пора на пенсию: его новый фильм — катастрофа
Люку Бессону пора на пенсию: его новый фильм — катастрофа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android