Спецвыпуск о банде «Крысы» выйдет в один день с четвёртым сезоном «Ведьмака» — СМИ

Издание What's on Netflix раскрыло детали сериала «Крысы» — спин-оффу «Ведьмака» от Netflix. Изначально продюсеры шоу планировали выпустить полноценный мини-сериал, однако в конечном итоге проект стал отдельным спецэпизодом, который выйдет одновременно с четвёртым сезоном «Ведьмака» — 30 октября.

По данным журналистов, спецвыпуск получил название «Крысы. История из мира «Ведьмака». Он расскажет о создании и деятельности одноимённой банды, куда некоторое время входила Цири, одна из главных героинь всей саги.

Пока неясно, почему Netflix решил выпустить спин-офф одновременно с четвёртым сезоном «Ведьмака». Возможно, таким образом онлайн-кинотеатр планирует поднять просмотры всей франшизы после ухода Генри Кавилла и замены его на Лиама Хемсворта.