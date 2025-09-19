Фильм «Битва за битвой» c Леонардо Ди Каприо выйдет в кинотеатрах России 2 октября

25 сентября состоится мировая премьера фильма «Битва за битвой» — новой картины с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Боевик можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако в России лента так и не выйдет из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов фильма. Лента доберётся до России 2 октября — спустя неделю после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. В остальных киносетях лента выйдет чуть позже, 4-го числа.

«Битва за битвой» — новая работа Пола Томаса Андерсона, постановщика «Нефти», «Магнолии» и «Призрачной нити». Это самый дорогой фильм в карьере кинодеятеля — он обошёлся Warner Bros. примерно в $ 140 млн. Сюжет ленты расскажет о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.