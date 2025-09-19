Мускулистый Джон Бернтал — в возможном фото со съёмок «Человека-паука 4»

Актёр Джон Бернтал опубликовал в соцсетях свою фотографию, на которой он без верхней одежды позирует для фотографии и показывает мускулатуру. Скорее всего, Бернтал готовится к съёмкам своих эпизодов в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом.

Хотя сам актёр не говорит, для чего он готовится, логично предположить, что речь — про новую часть франшизы о дружелюбном соседе, поскольку съёмки фильма как раз идут, а участие Карателя в его событиях подтверждено.

Джон Бернтал

Фото: Соцсети Джона Бернтала

Премьера фильма в мировом прокате состоится 31 июля 2026 года. Известно, что Марк Руффало вернётся к роли Халка, а Скорпиона сыграет Майкл Мэндо, который уже появлялся в «Возвращении домой».