Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мускулистый Джон Бернтал — в возможном фото со съёмок «Человека-паука 4»

Мускулистый Джон Бернтал — в возможном фото со съёмок «Человека-паука 4»
Комментарии

Актёр Джон Бернтал опубликовал в соцсетях свою фотографию, на которой он без верхней одежды позирует для фотографии и показывает мускулатуру. Скорее всего, Бернтал готовится к съёмкам своих эпизодов в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом.

Хотя сам актёр не говорит, для чего он готовится, логично предположить, что речь — про новую часть франшизы о дружелюбном соседе, поскольку съёмки фильма как раз идут, а участие Карателя в его событиях подтверждено.

Джон Бернтал

Фото: Соцсети Джона Бернтала

Премьера фильма в мировом прокате состоится 31 июля 2026 года. Известно, что Марк Руффало вернётся к роли Халка, а Скорпиона сыграет Майкл Мэндо, который уже появлялся в «Возвращении домой».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android