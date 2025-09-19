Скидки
Все новости
Авторы Hollow Knight: Silksong объяснили, почему игра такая сложная

Авторы Hollow Knight: Silksong объяснили, почему игра такая сложная
4 сентября состоялся релиз Hollow Knight: Silksong — продолжение популярной метроидвании от австралийской команды Team Cherry. Сиквел вышел спустя шесть лет после анонса и получил в том числе множество негативных отзывов, связанных с высокой сложностью экшена.

Как объяснили создатели проекта Ари Гибсон и Уильям Пеллен, высокая сложность связана с главной героиней Хорнет, которая куда проворнее и опаснее Полого рыцаря из оригинальной Hollow Knight. Из-за этого авторы решили адаптировать противников, предоставив им больше подвижности и урона.

Хорнет по своей природе быстрее и умелее Полого рыцаря – поэтому даже базовый враг должен быть сложнее и умнее. У игроков также есть способы смягчить сложность с помощью исследования, обучения или даже полного обхода проблемы, вместо того чтобы загонять себя в тупик.

Тем временем общий рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam растёт и уже составляет 81% положительных отзывов. Большинство негативных обзоров оставляют китайские геймеры, которые жалуются на некачественный перевод игры.

