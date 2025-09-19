Мрачные постеры с главными героями военной драмы «Август» — премьера 25 сентября

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила персонажные постеры фильма «Август». Военная драма выйдет в кинотеатрах России уже 25 сентября.

Фото: «Централ Партнершип»

События «Августа» развернутся в 1944 году в Западной Беларуси. Лента расскажет историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии.

Главные роли в ленте сыграли Сергей Безруков («Плевако»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Павел Табаков («Молодой человек») и Илья Исаев («Майор»). Режиссёрами выступили Илья Лебедев и Никита Высоцкий («Любовь Советского Союза»).