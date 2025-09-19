Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Больше не вернусь к AWP»: Fallen — о переходе на роль рифлера в Counter-Strike 2

«Больше не вернусь к AWP»: Fallen — о переходе на роль рифлера в Counter-Strike 2
Комментарии

Легендарный бразильский киберспортсмен Габриэль Fallen Толедо объявил, что окончательно отказался от роли снайпера. По его словам, возвращения к AWP больше не будет:

Я решил окончательно перейти на роль рифлера и больше не вернусь к AWP. Даже если что-то пойдет не так, я не собираюсь менять команду и снова становиться снайпером.

После подписания Данила Molodoy Голубенко бразилец стал вторым снайпером в составе FURIA и теперь сосредоточится исключительно на игре с автоматами.

Сегодня, 19 сентября, FURIA вместе с Fallen проведёт матч с Astralis в четвертьфинале турнира FISSURE Playground 2. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Исправили баги в CS
В CS 2 вышло обновление с исправлением стрельбы и серверных лагов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android