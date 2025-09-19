«Больше не вернусь к AWP»: Fallen — о переходе на роль рифлера в Counter-Strike 2

Легендарный бразильский киберспортсмен Габриэль Fallen Толедо объявил, что окончательно отказался от роли снайпера. По его словам, возвращения к AWP больше не будет:

Я решил окончательно перейти на роль рифлера и больше не вернусь к AWP. Даже если что-то пойдет не так, я не собираюсь менять команду и снова становиться снайпером.

После подписания Данила Molodoy Голубенко бразилец стал вторым снайпером в составе FURIA и теперь сосредоточится исключительно на игре с автоматами.

Сегодня, 19 сентября, FURIA вместе с Fallen проведёт матч с Astralis в четвертьфинале турнира FISSURE Playground 2. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.