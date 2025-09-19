Стартовали продажи iPhone 17 — во многих странах образовались большие очереди

19 сентября состоялся запуск продаж iPhone 17 — новой линейки смартфонов компании Apple. Покупатели могут забрать гаджеты по предзаказам или приобрести устройства в фирменных магазинах компании по всему миру. В свежее поколение вошли четыре смартфона: базовый iPhone 17, ультратонкий iPhone 17 Air, а также iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с улучшенными камерами и другими продвинутыми функциями.

Тем временем во многих восточных странах образовались большие очереди из желающих приобрести гаджет. Как сообщает Daily Mail, столпотворение покупателей наблюдается в Австралии, Китае, Гонконге, Сингапуре, Корее и других государствах. Возможно, ближе к вечеру очереди возникнут и в Европе, а также в Северной и в Южной Америке.

iPhone 17 также доберётся до России с помощью параллельного импорта. Новую линейку смартфонов можно будет приобрести до конца сентября, сейчас в стране доступны предзаказы без конкретной даты продаж.