Время работы батареи iPhone 17 сравнили с iPhone 16

Популярный зарубежный блогер The Tech Chap опубликовал большое видео о батарее iPhone 17 — свежей линейки смартфонов от Apple. В своём видео автор сравнил продолжительность работы новых гаджетов во время просмотра видео, использования различных приложений и частого переключения между ними.

По традиции самым выносливым гаджетом оказался iPhone 17 Pro Max — он выдержал почти восемь часов плотной работы. Худшим в новой линейке ожидаемо оказался ультратонкий iPhone 17 Air, а новенький 17 Pro внезапно опередил 16 Pro Max.

Сравнение времени работы iPhone 17 и iPhone 16

iPhone 17 Pro Max — 7 часов 59 минут iPhone 17 Pro — 7 часов 34 минуты iPhone 16 Pro Max — 7 часов 29 минут iPhone 17 — 6 часов 55 минут iPhone 17 Air — 6 часов 43 минуты iPhone 16 — 6 часов 33 минуты.

Мировой старт продаж iPhone 17 состоялся 19 сентября. До России новая линейка доберётся до конца месяца, точные даты ритейлеры назовут в ближайшие дни.