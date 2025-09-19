В новый состав Virtus.pro по Dota 2 войдут Abed, Timado и Daxak — инсайдер
Киберспортивный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов в своем Telegram опубликовал пост с пятью флагами и эмодзи картофеля, что, по мнению экспертов, может быть намеком на будущий состав Virtus.pro по Dota 2.
Среди флагов указаны Перу, Филиппины, Россия, Беларусь и Израиль. По информации Telegram-канала «Телега Маелшторма», первые три флага указывают на Энцо Timado Гианоли, Эйбэда Abed Юсопа и Никиту Daxak Кузьмина. Израильский флаг предполагает игрока Таль Fly Айзика.
Фото: Maelstorm tg
Также ранее тренер VP Кульмухамбетов заявлял о планах собрать новый состав Virtus.pro с участием Daxak.
Возможный состав Virtus.pro:
- Энцо Timado Гианоли
- Эйбэд Abed Юсоп
- Никита Daxak Кузьмин
- Таль Fly Айзик
- Никита Panto Балаганин.
