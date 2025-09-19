Скидки
В новый состав Virtus.pro по Dota 2 войдут Abed, Timado и Daxak — инсайдер

Киберспортивный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов в своем Telegram опубликовал пост с пятью флагами и эмодзи картофеля, что, по мнению экспертов, может быть намеком на будущий состав Virtus.pro по Dota 2.

Среди флагов указаны Перу, Филиппины, Россия, Беларусь и Израиль. По информации Telegram-канала «Телега Маелшторма», первые три флага указывают на Энцо Timado Гианоли, Эйбэда Abed Юсопа и Никиту Daxak Кузьмина. Израильский флаг предполагает игрока Таль Fly Айзика.

Фото: Maelstorm tg

Также ранее тренер VP Кульмухамбетов заявлял о планах собрать новый состав Virtus.pro с участием Daxak.

Возможный состав Virtus.pro:

  • Энцо Timado Гианоли
  • Эйбэд Abed Юсоп
  • Никита Daxak Кузьмин
  • Таль Fly Айзик
  • Никита Panto Балаганин.
