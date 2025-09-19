Скидки
Вышел трейлер комедийного сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко

Вышел трейлер комедийного сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко
Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер сериала «Встать на ноги». Дата выхода комедийного шоу пока неизвестна.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет сериала повествует о бывшем заключённом по прозвищу Старый, который недавно вышел на свободу. Он мечтает раздать все долги и отправиться на море. Но внезапно он узнаёт, что у него есть 20-летняя дочь Оля, которая прикована к инвалидной коляске. Вместе они пытаются наладить взаимоотношения и начать доверять друг другу.

Главные роли в шоу сыграли Гоша Куценко («Турецкий гамбит») и Мила Ершова («По щучьему велению»). Режиссёром выступил Павел Тимофеев — автор знаменитого сериала «Выжившие».

