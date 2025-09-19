Скидки
Virtus.pro порадовала 76-летнюю стримершу бабушку Ольгу подарками

Virtus.pro порадовала 76-летнюю стримершу бабушку Ольгу подарками
Комментарии

Команда Virtus.pro решила сделать приятный сюрприз одной из самых необычных стримерш — 76-летней бабушке Ольге. Легендарная организация прислала ей подарки, отметив, что для команды важно не только развивать молодое поколение игроков, но и проявлять внимание к старшему поколению, которое радует игровое комьюнити своим позитивным контентом:

Ольга, спасибо за ваш душевный контент. Мы прониклись и не удержались от подарков. Желаем вам крепкого здоровья, побольше радостных моментов и самых приятных каток.

Бабушка Ольга ведёт стримы уже несколько лет и активно играет в CS, собирая аудиторию, которая ценит её харизму и искренность. Её трансляции часто становятся популярными в соцсетях и на платформе Twitch.

